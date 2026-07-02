Victoria Koblenko zoekt stilte: ‘Heb die ruimte nodig’

Tekst: Redactie Weekend

Victoria Koblenko heeft een drukke periode achter de rug. Deze zomer wil ze daarom niet alleen tijd met haar gezin, maar ook tijd voor zichzelf, vertelt ze deze week in Weekend. Even weg van alles, om opnieuw te voelen waar ze staat. “Om te kijken of ik nog gelukkig ben met wat ik doe.”

Victoria Koblenko is deze zomer even vrij na een volle werkperiode. “We zijn de film Juf Braaksel weer aan het draaien, de vierde inmiddels. En ik ben net klaar met mijn toneelstuk, dus van de zomer heb ik vrij.” Die vrije tijd heeft ze al duidelijk ingevuld. “Ik heb vier plannen: ik wil sowieso iets doen met mijn zoontje, met ons drieën als gezin, ik wil alleen weg met Lev en in mijn eentje.”

Stilte

Vooral die reis alleen voelt belangrijk voor Victoria. “Rust en stilte, en ik wil mijn gedachten een beetje verzamelen. Ik probeer dat elk jaar te doen, alleen vorig jaar is het niet gelukt.” Ze heeft die afstand nodig na maanden hard werken. “Ik heb die ruimte nodig om uit te zoomen. Om te kijken of ik nog gelukkig ben met wat ik doe, en de manier waarop ik het doe.”

Balans

Ook thuis blijft het zoeken naar evenwicht. “Het is nog steeds lastig om alle ballen hoog te houden. Ik bedoel, mijn oma is vandaag jarig, terwijl ik op het Amsterdam Diner in AFAS Live ben, mijn zoon heeft een logeerpartijtje, Lev zit in Amerika voor het WK.” Juist daarom vindt Victoria het goed om af en toe alleen weg te gaan. “Dan liggen alle ballen weer bij hem.”

Lees het hele interview met Victoria Koblenko in Weekend editie 27, vanaf 1 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.