Marco Schuitmaker denkt aan kinderen: ‘Voor mijn dertigste’

Tekst: Redactie Weekend

Marco Schuitmaker heeft een bijzonder jaar achter de rug. De zanger won onlangs een Gouden Award en zit vol plannen voor de toekomst, vertelt hij deze week in Weekend. Ook privé weet hij goed wat hij ooit hoopt. “Ik heb wel in mijn hoofd dat ik voor mijn dertigste graag kinderen wil.”

Marco Schuitmaker geniet van alles wat er op zijn pad komt. “Ik oefen elke dag het allermooiste vak van de wereld uit en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat uitgerekend ík de persoon ben die dat mag doen.” Toch kijkt Marco niet alleen naar zijn carrière. Thuis gaat het ook goed. “We genieten van elkaar en van alles wat we meemaken. We zijn thuis lekker bezig en ja, wie weet…”

Vaderschap

Dat “wie weet” krijgt al snel een bijzondere lading. “Ik heb wel in mijn hoofd dat ik voor mijn dertigste graag kinderen wil, als ik ze mag krijgen natuurlijk. Die leeftijd komt steeds dichterbij. Maar ik ben 27, dus ik heb nog even de tijd.” Zenuwachtig wordt Marco daar niet van. “Als het komt, dan komt het natuurlijk. Maar we zijn er nog niet actief mee bezig.”

Jongen

Als hij mag dromen, heeft Marco stiekem wel een voorkeur. “Als het maar gezond is, dat vind ik het állerbelangrijkste. Maar ik zou een jongetje wel leuk vinden.” Een kleine zanger misschien? “Ja, omdat ik in een jongetje misschien wat dingen van mezelf terugzie, dat zou ik erg leuk vinden. Maar een meisje is ook heel leuk.”

Lees het hele interview met Marco Schuitmaker in Weekend editie 27, vanaf 1 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.