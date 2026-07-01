Door Israël vastgezette De Marker-journalisten onthullen beelden van Flotilla-missie in documentaire

Tekst: Evelien Berkemeijer

Journalist Gijs Sanders en filmmaker Diederick Groenewoud werden tijdens hun reis met de Global Sumud Flotilla aangehouden door Israëlische strijdkrachten. De 38 dagen durende missie, de onderschepping op zee en de detentie die daarop volgde, zijn nu vastgelegd in De Marker presenteert: Missie Flotilla.

De documentaire laat zien waarom opvarenden ondanks de grote kans op onderschepping toch aan boord stapten. Ook brengt De Marker van dichtbij in beeld wat er gebeurde op zee, tijdens de aanhouding en in de dagen daarna.

Reis van 38 dagen

Die vragen staan centraal in De Marker presenteert: Missie Flotilla. Journalist Gijs Sanders en filmmaker Diederick Groenewoud reisden namens De Marker 38 dagen mee met de missie en legden vast wat er gebeurde op zee, tijdens de onderschepping en in de periode daarna. In de documentaire volgen Gijs en Diederick het dagelijks leven aan boord, de gesprekken tussen de opvarenden, de spanning in aanloop naar een mogelijke onderschepping en de gebeurtenissen die daarop volgden.

Onafhankelijk verslag

De Global Sumud Flotilla is een internationale beweging die aandacht vraagt voor de situatie in Gaza en hulpgoederen naar het gebied probeert te brengen. Gijs en Diederick voeren mee om onafhankelijk verslag te doen van een missie die wereldwijd veel aandacht trekt, maar waarvoor de toegang voor onafhankelijke media beperkt is. Door zelf aan boord te zijn, konden zij de gebeurtenissen van dichtbij volgen, betrokkenen spreken en verslag doen vanuit een perspectief dat zelden beschikbaar is voor onafhankelijke journalisten.

Tekst gaat verder onder eerste beelden.

Aangehouden op zee

Tijdens de missie verbleven de journalist en de filmmaker ruim drie weken op een zeilboot. Op dinsdag 19 mei werden zij, samen met de andere opvarenden, aangehouden en meegenomen door Israëlische strijdkrachten. Twee dagen later werden zij vrijgelaten. De documentaire bevat een uitgebreide reconstructie van deze dagen en brengt aan de hand van getuigenissen en vastgestelde verwondingen ook de mishandeling tijdens de detentie in beeld.

Feiten vastleggen

Gijs zegt over de documentaire: ‘De documentaire geeft een inkijk in een missie die de afgelopen drie jaar elke keer internationale headlines haalt. We waren overal bij: van de trainingen tot mislukte arrestatiepogingen en de daadwerkelijke gevangenschap. Omdat verklaringen van activisten niet altijd geloofd worden, en hetzelfde geldt voor de beschuldigingen vanuit Israël aan het adres van de Flotilla, waren wij er om de feiten vast te leggen.’

De Marker presenteert: Missie Flotilla is vanaf woensdag 1 juli om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van De Marker en is op 8 juli om 22.40 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.