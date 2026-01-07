Marco Schuitmaker

Marco Schuitmaker kan kroeg niet meer in

Tekst: Boris van Zonneveld

07/01/2026

Sinds Marco Schuitmaker doorbrak met Engelbewaarder is zijn leven drastisch veranderd. Niet alleen qua inkomsten en werkdruk, maar ook qua vrijheid. Zomaar even de kroeg ingaan om een potje te darten, zit er bijvoorbeeld niet meer in, deelt hij deze week in Weekend. “Dan wordt het een gekkenhuis.”

Hoe Marco Schuitmaker ervoor zorgt dat hij ondanks zijn succes en de bijbehorende inkomsten met beide benen op de grond blijft staan? “Op vakantie gaan, daar hou ik van. En gezellig met familie en vrienden een lekker hapje eten ergens. Of thuis op de bank een serietje kijken, dat vind ik ook heerlijk.”

Lees ook: Marco Schuitmaker zet babywens op pauze

Pijltje

Daarnaast heeft Marco ook nog een andere, ietwat meer onverwachte hobby: darten. “Darten vind ik heel leuk. Ik heb thuis een dartbord hangen en ik ben ook wel redelijk goed. Nog een jaar en dan doe ik mee aan het wereldkampioenschap,” grapt hij. “Als ik even tijd over heb, dan gooi ik graag een pijltje.”

Gekkenhuis

Maar die pijlen gooit hij enkel thuis, want de kroeg ingaan zit er sinds zijn doorbraak met Engelbewaarder niet meer in. “Als ik in de kroeg ga darten, wordt het een gekkenhuis. Dat gaat niet werken. Ik vermijd zeker niet alles, maar ik weet dat als ik de deur uitga, het wat lastiger is dan vroeger.”

Foto: ANP

