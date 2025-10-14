Marco Schuitmaker

Marco Schuitmaker zet babywens op pauze

Tekst: Boris van Zonneveld

14/10/2025

Marco Schuitmaker zou dolgraag vader willen worden, maar stelt dat nog heel eventjes uit. Simpelweg omdat hij momenteel door zijn drukke agenda niet de vader zou kunnen zijn die hij wil zijn, vertelt hij deze week in Weekend. “We wachten er nog even mee.”

Marco Schuitmaker heeft absoluut een kinderwens, maar door het drukke schema waar hij momenteel volgens leeft zit dat er voorlopig nog even niet in. “Ik wil wel een vader zijn die ook écht bij zijn kind kan zijn.”

Lees ook: Marco Schuitmaker droomt van eigen tv-programma

Wachten

Maar dat is iets waar Marco zich momenteel niet aan kan committeren. “Als je in de beginfase van het ouderschap zit, met een pasgeboren baby, dan wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk thuis zijn. In de fase waarin we nu zitten, is het zeker een wens, maar wachten we daar nog even mee.”

Te jong

Dat zijn eigen ouders scheidden toen hij tien was, is niet iets dat hem hierbij in de weg zit. “Daar heb ik helemaal geen last van gehad. Eigenlijk hebben we er helemaal niets van gemerkt. Ik was misschien te jong.”

Ons hele gesprek met Marco Schuitmaker lees je in Weekend editie 42. Hierin vertelt hij onder meer over de meest uitdagende momenten uit zijn carrière. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

