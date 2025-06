Marco Schuitmaker droomt van eigen tv-programma

Momenteel is Marco te zien in Stars On Stage op RTL 4. En er zou zelfs al iets op tv-gebied in de pijplijn zitten. “Maar ik weet nog niet wat dat in de toekomst gaat opleveren.” Eerder deze week liet Marco al doorschemeren dat hij een musicalrol niet uitsluit. “Ik zet de deur op een kier”, aldus de zanger.

Uit andere media

Of je nu een week naar de zon vertrekt of een citytrip boekt met alleen handbagage: te weinig ruimte in je koffer is toch altijd wel een dingetje. Maar geen zorgen: met deze slimme tips wordt inpakken een eitje.

Slim inpakken? Zo past alles in je koffer (en hou je zelfs plek over!)

Zodra het warm wordt, wil je maar één ding: iets aantrekken dat luchtig zit, er leuk uitziet én niet plakt bij iedere beweging. Geen zin in nadenken, wel in comfort met stijl? Dan is deze zomerse outfit het antwoord.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise