Marco Schuitmaker open over ‘onvergetelijke ervaring’

Tekst: Nicky Molendijk

Marco Schuitmaker heeft een ‘onvergetelijke ervaring’ meegemaakt. Tijdens de Top 40 Awards vertelt de zanger hier meer over tegen het ANP.

Afgelopen november stond Schuitmaker voor het eerst in het GelreDome. “Alle momenten komen bij elkaar en ik dacht, ‘ja, het is gelukt.'”, vertelt de zanger trots. Hij noemt dit moment dan ook een ‘onvergetelijke ervaring’.

Marco legt uit dat hij graag een stadionconcert wilde geven en dat het GelreDome echt op zijn lijstje stond. “Er gaan 30.000 mensen in het GelreDome, dat is ongelooflijk veel. Het is ook heel centraal gelegen. Voor iedereen is het ongeveer even ver rijden”, zegt hij. In de toekomst hoopt Marco ooit ook in de Ziggo Dome of in Rotterdam Ahoy te mogen staan.