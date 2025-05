Michel Mulder vraagt vriendin ten huwelijk: ‘She said yes’

Tekst: Denise Delgado

Weddingbells! Voormalig schaatser Michel Mulder (39) heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd tijdens een romantische reis naar Sri Lanka. De winnaar van het allereerste seizoen van ‘Stars on Stage’ deelt het heuglijke nieuws vol trots op Instagram.

‘She said YES!‘, jubelt Michel bij een foto waarop hij samen met zijn verloofde en haar fonkelende ring te zien is. Het stel geniet momenteel van een zonnige vakantie, waar de oud-schaatser zijn vriendin op één knie vroeg. Eerder postte hij al vakantiekiekjes met de caption ‘Sri Lanka week 2’. De twee zijn inmiddels ruim twee jaar samen en ontmoetten elkaar via gezamenlijke vrienden. Sinds vorig jaar wonen ze samen.

Goedaardige tumor

De verloving volgt op een pittige periode voor Michel. Tijdens de opnames van Stars on Stage in 2023 werd bij toeval een knobbeltje achter zijn oor ontdekt. Onderzoek wees uit dat het ging om een goedaardige brughoektumor. Hoewel de tumor niet levensbedreigend is, heeft Michel als gevolg hiervan het gehoor aan zijn rechteroor verloren.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MULDERMICHEL