Groot nieuws voor Emma Heesters

Emma Heesters heeft een nieuwe theatertour aangekondigd. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de 28-jarige zangeres, die doorbrak met het maken van covers op YouTube, op tournee gaat. Heesters doet van oktober tot en met december meerdere theaters in Nederland aan.

“Ik ga op tour”, begint Heesters haar aankondiging op Instagram. Sinds haar laatste tournee is er volgens haar “zoveel veranderd”. “Ik kan niet wachten om jullie te zien in een van jullie dichtstbijzijnde theaters”, aldus de zangeres. Heesters begint haar tour op 2 oktober in Goes en eindigt de reeks shows op 8 december in Haarlem. Andere plaatsen die zij aandoet zijn onder meer Zwolle, Amsterdam, Maastricht, Oss en Amersfoort.

Tijdens haar tour zingt Heesters enkele van haar eigen hits, maar ook liedjes die ze heeft gezongen in programma’s waar zij aan meedeed, zoals Stars on Stage, Beste Zangers en The Masked Singer.