Deze Winter Vol Liefde-deelneemster is in verwachting van haar eerste kindje

Tekst: Lisa Manche

In ‘Winter Vol Liefde lukte’ lukte het Marieke niet om het hart van Jorik in Oostenrijk te winnen. Toch is het met haar helemaal goedgekomen in de liefde. Ze is zelfs in verwachting van haar eerste kindje.

Jorik in Oostenrijk

Jorik ging in het tweede seizoen van Winter Vol Liefde op zoek naar een nieuwe partner. Verschillende vrouwen, waaronder Marieke, passeerden de revue. Helaas was haar bezoek aan Oostenrijk van korte duur, want de twee bleken geen chemie te hebben.

Inmiddels is Marieke helemaal gelukkig met haar grote liefde Jelmer. En ze deelt zelfs het heuglijke nieuws dat ze zwanger is. ‘Life update’, schrijft ze bij een foto van haar zwangere buik. Verschillende deelnemers van het programma laten een reactie achter onder de post. ‘Gefeliciteerd! Prachtig nieuws!’, schrijft Marilou, die ook een van de dames was bij Jorik. En ook Lana, met wie Jorik destijds eindigde, stuurt haar een hoop hartjes.

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