Kirsten Schilder eerlijk over huwelijk: ‘Ook pittige momenten’

Tekst: Redactie Weekend

Op 26 juni waren Nick en Kirsten Schilder tien jaar getrouwd. Toch zijn de twee al ruim twintig jaar samen. Hoe ze hun liefde goed houden, vertelt ze deze week in Weekend. “Wij blijven met elkaar in gesprek.”

Kirsten Schilder weet dat een huwelijk niet vanzelf goed blijft. Zeker niet met drie kinderen en een druk leven. “Natuurlijk hebben wij ook weleens momenten die pittig zijn, ik denk dat iedere relatie die heeft. Maar juist omdat we momenten samen inplannen, kunnen we het erover hebben.” Voor Kirsten is dat belangrijk. Ze wil niet langs elkaar heen leven.

Ruimte

De solocarrière van Nick zorgt thuis soms voor een nieuwe dynamiek. Toch ziet Kirsten vooral hoe ze elkaar blijven steunen. “Wij proberen met enige regelmaat tijd voor elkaar in te plannen. Ondanks dat zijn solocarrière volop in ontwikkeling is en hij die verder aan het uitstippelen is, blijft er genoeg tijd over voor mij en voor wat ik aan het doen ben.” Ook haar eigen werk krijgt ruimte. “Ook dat is onze kracht: we zorgen er altijd voor dat er ruimte is voor elkaar en dat we er voor elkaar zijn.”

Fundament

Na 21 jaar samen is hun basis sterk. Maar dat betekent niet dat alles altijd vanzelf gaat. “Omdat we zo lang samen zijn, is het fundament goed. We nemen het voor lief als de ander af en toe niet lekker in zijn vel zit. Dan zijn we er voor elkaar en dat is heel belangrijk.” Volgens Kirsten blijft praten de sleutel. “Ik ben na 21 jaar nog steeds ontzettend gek op hem, dat is ook heel belangrijk.”

Lees het hele interview met Kirsten Schilder in Weekend editie 27, vanaf 1 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.