Nick Schilder en vrouw hernieuwen huwelijksgeloften

Nick Schilder en zijn vrouw Kirsten hebben zaterdag hun huwelijksgeloftes hernieuwd. Dat deden ze speciaal voor hun kinderen, schrijft Kirsten op Instagram.

“Elke keer als Jackie in onze slaapkamer langs onze trouwfoto loopt, vraagt ze: ‘Waar was ik toen?’ Als wij haar vertellen dat ze toen nog niet was geboren, zegt ze steevast: ‘Dan moet het opnieuw!’ Speciaal voor Jackie, en ook omdat Nikki en Julian het zo bewuster mee kunnen maken, hebben we vandaag in het bijzijn van onze familie een kleine ceremonie gehouden en daarna foto’s gemaakt”, schrijft Kirsten bij een reeks beelden van het feest.

Ze voegt eraan toe dat ze het stiekem zelf ook “wel erg leuk vond en Nick natúúrlijk ook”. Het paar trouwde in 2016 op Ibiza en was toen al ouders van de inmiddels 13-jarige Nikki en 12-jarige Julian. Jackie (7) werd in 2017 geboren.