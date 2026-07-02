Roxy Dekker groeide razendsnel op: ‘Levensfases overgeslagen’

Tekst: Redactie Weekend

Roxy Dekker heeft een volle zomer voor de boeg. Toch staat de zangeres er opvallend rustig in, vertelt ze deze week in Weekend. Door haar snelle succes voelt ze zich ouder dan veel leeftijdgenoten. “Ik denk dat ik een paar levensfases heb overgeslagen.”

Roxy Dekker werkt toe naar haar eerste eigen concerten in de Ziggo Dome. “Ja, het is druk. Ik ben lekker veel in de studio muziek aan het maken en we werken naar de Ziggo Dome toe. Heel veel zin in.” Zenuwen heeft ze daar niet echt voor. “Als je het een paar keer hebt gedaan, is de druk een beetje van de ketel en dan heb je er alleen maar meer zin in.”

Volwassen

Toch merkt Roxy dat haar leven anders loopt dan dat van veel andere meiden van haar leeftijd. “Ik denk dat ik een paar levensfases heb overgeslagen. Ik ben snel volwassener geworden, denk ik. Ik was nét achttien toen het lied Anne-Fleur vakantie uitkwam. Ik stapte in een keer in het volwassen leven.” Daar kijkt ze niet verdrietig op terug. “Nee hoor, niet per se. Ik leef mijn droomleven, dus ik ben alleen maar blij.”

Dromen

Naast haar grote concerten heeft Roxy nog genoeg wensen. “Ik wil heel graag een samenwerking met een vrouwelijke artiest. Dat is echt mijn bucketlistding, want ik heb tot nu toe alleen maar met mannen gewerkt.” Ook privé droomt ze van even weg zijn. “Ik wil heel graag terug naar Japan. Toen dacht ik: ik wil nog een keer, maar iets langer, zodat we álles kunnen afgaan.”

Lees het hele interview met Roxy Dekker in Weekend editie 27, vanaf 1 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.