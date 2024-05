Roxy Dekker eindelijk open over liefdesleven

Roxy Dekker heeft lang geheimzinnig gedaan over haar liefdesleven, maar inmiddels deelt ze dat ze “het hartstikke gezellig” heeft met Koen van Heest, lid van de YouTube-formatie Bankzitters. Dat deelt de 19-jarige zangeres in Vrij, een bijlage van De Telegraaf.

“Het heeft even geduurd om erachter te komen wat we nou eigenlijk hebben samen. Dat is ook de reden dat we het niet naar buiten hebben gebracht”, zegt Dekker, bekend van haar hits als Anne-Fleur Vakantie, Satisfyer en Sugardaddy. “Ook omdat we dachten: Nou en? Laat ons lekker even daten en we zien wel waar het uitkomt.”

Volgens Dekker zijn mensen “bezig” met haar liefdesleven. “Zo liepen we eerder deze week de Albert Heijn uit en een meisje stond ons te filmen. We keken haar aan en vroegen: Ga je lekker? Niet veel later stond dat filmpje op TikTok.”

De artieste merkt dan ook dat ze op straat tegenwoordig een stuk zelfbewuster is. “Je voelt dat je wordt aangestaard. De laatste tijd word ik ook veel stiekem gefilmd. Dat is even wennen, vooral met uitgaan. Ik ben negentien, hè? Ik zeg niet dat ik niet meer kan uitgaan, maar leuk is het niet meer. Soms word ik belaagd door dronken gasten die echt vervelend zijn.” Toch laat Dekker zich niet gek maken doordat ze vaker herkend wordt. “Aan de andere kant betekent het ook dat het goed gaat en dat mensen je leuk vinden.”