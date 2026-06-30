Koningspaar en Amalia nemen afscheid van Thom de Graaf als vicevoorzitter van de Raad van State

Tekst: Lisa Manche

Koning Willem-Alexander (59), koningin Máxima (55) en prinses Amalia (22) nemen dinsdagochtend afscheid van Thom de Graaf. Hij vertrekt na acht jaar als vicevoorzitter van de Raad van State.

Afscheid Thom de Graaf

Het koninklijk paar en de kroonprinses arriveerden rond 10:30 uur bij de Raad van State in Den Haag, waar ze door Thom de Graaf werden opgewacht. Na twee fotomomenten ging het gezelschap naar binnen voor het besloten gedeelte. De koning zal De Graaf binnen in de Balzaal toespreken, net als onder anderen premier Rob Jetten.

De Raad van State

Willem-Alexander, Máxima en Amalia maken alle drie deel uit van de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement. De koning is voorzitter van het adviesorgaan. Dit is een ceremoniële functie: hij is niet inhoudelijk betrokken bij de taken van de Raad. Koningin Máxima en prinses Amalia hebben zitting in de Raad van State en in de afdeling advisering.

‘Voetbalkater’

Een aanwezige verslaggever vroeg nog aan de koning of hij ‘een voetbalkater’ had na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Maar op die vraag ging de koning niet in. Vorige week woonde hij samen met zijn vrouw en dochter Ariane nog een wedstrijd van Oranje bij.