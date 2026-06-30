Sylvia Geersen reageert op rol Henk ten Cate bij mishandeling: ‘Niks gedaan’

Tekst: Lisa Manche

Sylvia Geersen heeft gereageerd op de uitspraken van Henk ten Cate over de mishandeling waarvan zij afgelopen weekend het slachtoffer werd. Tegen ‘RTL Boulevard’ zegt het model dat de voormalig voetbaltrainer tijdens het incident niet ingreep.

Boel een beetje sussen

Henk vertelde maandagavond in De Oranjezomer dat hij in het Rotterdamse café was op het moment van de mishandeling. Hij liet weten naar buiten te zijn gegaan om ‘de boel een beetje te sussen’. Verder wilde hij weinig over het incident delen.

Met de dader

Sylvia zegt dat het verhaal anders in elkaar zit. Aan RTL Boulevard laat ze weten dat Henk helemaal niet ingreep. ‘Henk heeft niks gedaan’, zegt ze. ‘Hij was met de dader. Ik denk dat het zijn neef was of zijn beveiliging.’

Dochter van Henk ten Cate

Volgens Sylvia werd de dochter van Henk boos, nadat Sylvia haar vriend had begroet. ‘Henks dochter wilde mij aanvallen omdat ik hallo zei tegen haar vriend. Daarom ben ik geslagen.’ Het model wil verder niet ingaan op de zaak. ‘Ik ben heel moe’, zegt ze.

Mishandeling

Sylvia Geersen werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in een Rotterdams café. De politie laat weten dat zij door een voor haar onbekende man werd geslagen, over de grond getrokken en geschopt. Ook zou de verdachte een vuurwapen op haar hebben gericht. Sylvia heeft aangifte gedaan.