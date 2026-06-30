Laura Ponticorvo: talkshow haakte af toen ze ontkende dat naaktfoto’s publiciteitsstunt waren

Tekst: Evelien Berkemeijer

Laura Ponticorvo heeft in een extra aflevering van de podcast Komt Goed Schat openhartig verteld over de periode nadat haar naaktfoto’s waren gelekt. Ze herkende de beelden meteen en zag hoe snel de situatie om zich heen groter werd.

Volgens Laura Ponticorvo stroomden de berichten binnen. Toch besloot ze al snel dat ze niet wilde dat de gebeurtenis haar leven volledig zou bepalen.

Telefoon Laura Ponticorvo stond roodgloeiend

Laura vertelt dat ze de foto’s direct herkende toen ze ermee werd geconfronteerd. ‘Dat waren echt mijn foto’s.’ Daarna kreeg ze steeds meer berichten. ‘Mijn telefoon was roodgloeiend en dat vond ik ook heel heftig. Dat je ziet hoe snel zoiets kan gaan.’

Positieve draai geven

Ondanks de heftige situatie wilde Laura er een positieve draai aan geven. Ze voelde dat ze vooral aan jongere meiden wilde laten zien dat zoiets niet het einde hoeft te betekenen. ‘Ik moet echt laten zien aan die jongere meiden dat het leven niet hoeft te stoppen’, vertelt ze.

Tekst gaat verder onder video.

@annavanborre Laura’s intieme beelden lekten uit en ze had geen controle over wat mensen dachten en zeiden. Luister deze aflevering van Komt goed schat exclusief op Podimo ♬ origineel geluid – Anna van Borre

Uitnodiging ging niet door

Op de dag dat de foto’s werden gelekt, werd Laura gebeld door RTL Late Night, al weet ze niet meer helemaal zeker of dat destijds het programma was. Volgens haar wilden ze wel dat ze zou zeggen dat het een Kim Kardashian-actie was. ‘Dat ik het zelf had gedaan om in de publiciteit te komen.’ Toen Laura duidelijk maakte dat dit niet zo was, en dat ze letterlijk was bestolen, werd ze niet meer uitgenodigd om aan tafel te komen zitten.

Laura Ponticorvo helemaal kapot

Laura en de mensen om haar heen dachten juist dat het goed zou zijn om haar verhaal te doen en anderen te waarschuwen. ‘Weet je, wij dachten, we gaan gewoon juist daar zitten om juist verhaal te doen. En ook van: bescherm jouw iCloud, beveilig jouw iCloud, want kijk wat mij is overkomen, kan jou ook overkomen. Dat wil je niet.’ Ze noemt het een overlevingsmodus: ‘Zo van: dat moeten we doen!’ Toen de talkshow alsnog afhaakte, kwam dat hard binnen. ‘Toen ze me terugbelden van ‘Nou, we hebben toch gekozen dat je niet bij ons aan tafel komt zitten’, nadat ik dus had gezegd van: ‘Het is niet zo, ik heb het niet zelf gedaan’, toen was ik echt helemaal kapot. Want toen dacht ik: oh dit is dus gewoon wat mensen denken over mij.’