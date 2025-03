Laura Ponticorvo: ‘Mijn moeder is een zorgenkindje’

Toen Laura Ponticorvo haar kinderen kreeg had de hersenziekte van haar moeder haar hersens al zo aangetast dat ze niet de hulp van haar kon krijgen die ze stiekem gewild had. Dat dat er niet was en ook niet meer kan komen, vindt Laura erg lastig, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik had nog zoveel van haar willen leren.”

De moeder van Laura Ponticorvo lijdt aan frontotemporale dementie, een ziekte waardoor de voorkant van haar hersenen wordt aangetast. Hierdoor is ze al enige tijd zichzelf niet meer. “Ze is niet echt meer mijn oude moeder,” vertelt Laura deze week in Weekend. “Ze is mijn moeder, maar ik kan niet meer met haar kletsen, geen leuke dingen meer met haar doen. Ze is eigenlijk een zorgenkindje.”

Hulp

Laura heeft er veel moeite mee om haar moeder zo te zien veranderen. Zeker nu ze momenteel zelf een jonge moeder is. “Ik had nog zoveel van haar willen leren. Ik heb nu zelf twee kleine kindjes. Ik had het echt mooi gevonden om hulp van mama te krijgen, zoals andere beginnende moeders dat hebben. Maar toen ik mijn baby’s kreeg was ze eigenlijk al te ver in haar ziekte. Qua moederschap heb ik niets meer van haar kunnen leren.”

