Groot verlies voor Laura Ponticorvo: ‘Mijn eerste kind’

Laura Ponticorvo deelt zondag een emotioneel bericht met haar volgers op Instagram. Ze heeft namelijk na 17 jaar afscheid moeten nemen van haar hond. “De tranen rollen over m’n wangen”, schrijft ze bij een aantal foto’s van Rocks.

Het afscheid valt Laura ontzettend zwaar. “M’n eerste kind. Ik wil zoveel over je zeggen maar woorden schieten me tekort”, begint ze haar bericht. “Ik heb je gekocht toen ik 22 jaar was en je zou gewoon bijna 17 jaar zijn geworden. Al zolang ben jij mij trouw en hebben wij zoveel meegemaakt samen.”

De emotionele Laura gaat verder: “Ik, jouw mama, heeft je laten gaan, omdat het nu echt tijd was om naar de honden hemel te gaan”.

Ook deelt Ponticorvo dat ze erg blij is dat Rocks de komst van haar twee kindjes, Giulia en Cinco, nog heeft meegemaakt. “Ik heb nog alle drie mijn kindjes bij elkaar gehad waar ik super dankbaar voor ben.”