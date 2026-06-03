Inge Ipenburg is het zat: ‘Het gaat altijd dáárover’

Tekst: Sabine Krouwels

Inge Ipenburg koos jaren geleden bewust voor sololeven. Maar veel mensen begrijpen dat niet. Er zal wel iets mis met haar zijn of wellicht heeft ze slechte ervaringen gehad. Volgens Inge moet erkend worden dat sololeven een compleet bestaan kan zijn. “Maar het is blijkbaar nog steeds iets heel bijzonders.”

Wanneer Inge Ipenburg geïnterviewd wordt gaat het vrijwel altijd of het feit dat zij heeft gekozen voor een sololeven. En daar is ze best een beetje klaar mee. “Het is natuurlijk idioot dat het daar altijd over gaat, maar het is blijkbaar nog steeds iets heel bijzonders.”

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Kattenvrouwtjes

Volgens Inge hebben veel mensen een verkeerd beeld van mensen die bewust solo door het leven gaan. “Men heeft toch het idee dat als mensen alleen zijn er iets mis met ze is. Of dat er iets is gebeurd. Vrouwen zijn zielige kattenvrouwtjes of mensen hebben bindingsangst. Of vrouwen haten mannen, of ze hebben vreselijke ervaringen gehad.”

Compleet

Dat dat vaak genoeg juist helemaal niet het geval is, maar dat het een keuze is die mensen heel bewust maken, wordt volgens Inge nog lang niet altijd aanvaard. “Het feit dat sololeven een heel compleet bestaan kan zijn, wordt nog niet erkend. Ik geloof dat ik daar niet uniek in ben. Het is voor mij een feit dat ik completer ben in m’n uppie dan in een relatie.”

Lees het hele interview met Inge Ipenburg in Weekend editie 23, vanaf 3 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.