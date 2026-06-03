Hajo Bruins zoekt diepgang: ‘Genoeg van oppervlakkige dingen’

Tekst: Sabine Krouwels

In de ogen van Hajo Bruins is een bezoek aan een musical niet alleen maar een lekker avondje uit. Musicals mogen best een wat zwaardere boodschap op het publiek overbrengen. Eentje die hen nog even laat nadenken als ze het theater verlaten, deelt hij deze week in Weekend. “Dat vind ik alleen maar goed.”

Volgens Hajo Bruins is musical het medium bij uitstek om op een ogenschijnlijk luchtige manier een zwaardere boodschap te verpakken. “Dat heb ik altijd gevonden. Je bereikt heel veel mensen, op een heel stiekeme manier. Het is daarom erg dankbaar als het om de inhoud gaat, vind ik. Je verrast mensen met inhoud omdat de vorm eerlijk is.”

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Lekker

Hajo beseft dat mensen die een vaak vrolijke musical bezoeken niet altijd zitten te wachten op een zware boodschap, maar toch vindt hij het kunnen dat dat wel gebeurt. “Mensen die hier naartoe komen denken: lekker een avondje uit. Maar naderhand zeggen ze: “Nou, dat viel me niet mee”. Dat vind ik alleen maar goed.”

Oppervlakkig

Hebben mensen die denken een avond lekker hun verstand op nul te zetten wel zin in zware kost? Hajo denkt van wel. “Omdat het ook mooi is. Maar het feit dat dat andere er is, dat komt erbij. En iedereen vindt dat eigenlijk te gek. Want van oppervlakkige dingen hebben we op een gegeven moment allemaal toch genoeg?”

Lees het hele interview met Hajo Bruins in Weekend editie 23, vanaf 3 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.