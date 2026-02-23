Hajo Bruins (66) gaat trouwen met Linde (39) na verloving van tien jaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Hajo Bruins (66) gaat trouwen met zijn Linde (39). Na een verloving van tien jaar gaat het er nu echt van komen voor Hajo Bruins en Linde van den Heuvel.

Het stel is al lange tijd verloofd, maar stelde de bruiloft telkens uit. Nu is de knoop doorgehakt: volgens Hajo is het besluit definitief. “Nog dit jaar, de exacte datum is geprikt”, zei hij tegen Privé. Daarmee komt er een einde aan een verloving die veel langer duurde dan ze ooit hadden gepland.

Discussie over de perfecte locatie

Dat het zo lang heeft geduurd, had meerdere oorzaken, vertelde de acteur. Een van de grootste struikelblokken was de plek: “Dat het zo lang heeft geduurd, heeft meerdere redenen. Onder meer de locatie. Linde wilde heel graag in de buitenlucht trouwen, ik per se binnen.” Het verschil in wensen zorgde ervoor dat de plannen steeds opnieuw moesten worden bijgesteld.

Ver weg trouwen bleek lastig met vriendenkring

Voor Linde hoefde de bruiloft niet per se in Amsterdam te zijn, en het mocht zelfs “best ergens ver weg”. Maar Hajo zag een praktisch probleem opdoemen: “Maar ik ken mijn luie acteurvrienden: als het niet in de stad is of minimaal in de buurt, dan komen ze niet.” Italië passeerde als optie, al bleek de werkelijkheid weerbarstig. Over zijn vriend Frank Lammers zei Hajo: “Die kan wel een avondje weg, maar dat is het ook wel.” Uiteindelijk moest het stel rekening houden met wat haalbaar was voor hun omgeving. “Linde en ik hebben dat ook wel ervaren als een beperking, maar het was de realiteit.”

Uitstel door volle trouwagenda in de familie

Alsof het plannen nog niet ingewikkeld genoeg was, kwam er nog iets bij: andere bruiloften. “Wat je krijgt, is dat er al andere mensen in de familie gaan trouwen”, aldus Hajo. Vooral bij Linde speelde dat, omdat zij “nogal een grote familie” heeft. “Ik geloof dat we de afgelopen periode wel zes huwelijken hebben gehad.” Het stel wilde niet “gaan concurreren met andere stellen”, maar dit jaar lag de agenda open. En belangrijker: ze zijn eruit. “Dat was allemaal niet het geval voor dít jaar, en we zijn het uiteindelijk ook eens geworden over een locatie. Dus we gaan ervoor.”

Bron: Telegraaf. Foto: ANP