Marijke Groenewoud ten huwelijk gevraagd op Olympische Winterspelen

Marijke Groenewoud heeft haar olympische titel op de massastart een extra glansrijk vervolg gegeven. De Friese schaatsster werd na haar gouden race in het Milano Speed Skating Stadium verrast door haar vriend Mike Dogterom, die haar ten huwelijk vroeg.

De 27-jarige Marijke Groenewoud reageerde zichtbaar overrompeld, maar zei volmondig ja. Ook de aanwezige familie stond achter het stel en was van dichtbij getuige van het moment.

Verrassing na het goud

Het aanzoek kwam ongeveer een uur na de olympische titel van Marijke. Ze had de concurrentie op de massastart kansloos gelaten door de sprint overtuigend naar zich toe te trekken. Kort na die prestatie kreeg de middag dus nog een onverwachte wending.

Marijke Groenewoud verbaasd

In de catacomben keek Marijke nog steeds verbaasd terug op wat er gebeurde. “Toen ik de baan afliep, dacht ik: wat is hier allemaal gaande?”, zei ze. “Ik ben helemaal van mijn à propos. Ik vind het goud mooier, maar de ring in zilver is ook heel mooi.”

Vleugels door winst Bergsma

Eerder op de dag had Jorrit Bergsma al goud veroverd op de massastart bij de mannen. Dat werkte aanstekelijk, vertelde Marijke bij de NOS. “Dit is echt lekker”, zei ze over haar titel. “Tijdens de warming-up zag ik Jorrit winnen. Daar kreeg ik vleugels van en toen moest ik het zelf nog doen.”

