Noorse Biatleet spijt van bekennen vreemdgaan in interview Olympische Winterspelen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de 20 kilometer biatlon op de Olympische Spelen zorgde Sturla Holm Lægreid voor een opmerkelijk moment: hij zei live ‘Ik ben vreemdgegaan.’

De Noorse biatleet, die als derde eindigde, koos na afloop van het reguliere programma het podium om zijn persoonlijke fout openbaar te maken. Sturla Holm Lægreid benadrukte dat het sporten op De Olympische Winterspelen de afgelopen dagen niet het belangrijkste voor hem was en sprak over diepe spijt.

Bekentenis na bronzen race

Holm Lægreid pakte de bronzen medaille op afstand. Daarna zei hij: ‘Er is ook iemand met wie ik dit graag had willen delen, die vandaag misschien niet kijkt. Een half jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven, de mooiste en fijnste persoon ter wereld. Drie maanden geleden maakte ik de grootste fout van mijn leven en ben ik vreemdgegaan. Dat heb ik haar een week geleden verteld. Dit was de zwaarste week van mijn leven. Ik had een gouden medaille in het leven. Waarschijnlijk zullen nu veel mensen anders naar mij kijken, maar zij is de enige die belangrijk voor mij is.’ De Noor gaf aan niet te weten wat hij wilde bereiken met het delen van deze informatie.

Reacties en nasleep

Tegelijkertijd had Johan-Olav Botn zijn allereerste olympische gouden medaille gewonnen. De inwoner van Nordfjord greep de gelegenheid aan om te praten over de overleden Sivert Guttorm Bakken. Verschillende mensen reageerden op de timing van de uitspraken van Sturla. Later kwam er ook een reactie van de ex-vriendin. ‘Ik heb er niet voor gekozen om in deze positie terecht te komen, en het doet pijn dat ik erin moet zitten. We hebben contact gehad en hij is op de hoogte van mijn mening hierover’, schreef zij aan de Noorse krant VG.

Spijtbetuiging

Sturla reageerde ook met een verklaring. ‘Ik betreur het ten zeerste dat ik dit persoonlijke verhaal heb aangehaald op wat een feestelijke dag was voor de Noorse biatlon. Ik ben vandaag niet helemaal mezelf en ik kan niet helder nadenken’, schrijft hij in een verklaring. Daarmee verduidelijkte de biatleet dat de sportieve dag voor zijn team boven zijn persoonlijke verhaal had moeten staan.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyran/Sipa USA via ANP