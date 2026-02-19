Danika Mason biedt excuses aan na opmerkelijk verslag Olympische Winterspelen: ‘Had niet moeten drinken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een Australische sportpresentatrice heeft haar excuses aangeboden nadat een filmpje van haar, waarin ze onduidelijk sprak tijdens een live-uitzending vanaf de Olympische Winterspelen in Italië, viraal ging.

De verslaggever betreft Danika Mason van Channel Nine, die erkende voorafgaand aan haar liveverslag vanaf de Olympische Winterspelen alcohol te hebben gedronken. Ze erkent de situatie verkeerd te hebben ingeschat. Ook de premier van Australië, Anthony Albanese, reageerde op de ophef.

Excuses na viral fragment

Een dag na het incident zei Danika: ‘Ik wil de volledige verantwoordelijkheid nemen, dit is niet de norm die ik mezelf opleg’, eraan toevoegend dat ze zich ‘schaamde’. Volgens haar had ze de situatie verkeerd ingeschat door voorafgaand aan de live-uitzending alcohol te drinken, en speelden ook de hoogte, de kou en het niet eten een rol.

Onzeker optreden met leguanen en koffie

Tijdens de bewuste uitzending struikelde Danika over haar woorden, haalde VK en VS door elkaar en raakte afgeleid door onverwachte onderwerpen. ‘De prijs van koffie hier is eigenlijk prima, het is meer de prijs van koffie in de VS waar we aan moeten wennen. Ik weet niet zeker of we het over die leguanen moeten hebben, waar willen we eigenlijk heen met dat verhaal?’, zei ze woensdag tijdens haar overschakeling naar het ontbijtprogramma Today, kennelijk als reactie op opmerkingen van de studiohosts. Met een glazige blik worstelde ze zich door de rest van het sportverslag, terwijl op de achtergrond Karl Stefanovic hoorbaar lachte: ‘Kijk, koud weer is een ding, hè?’ en even later: ‘Je kunt je lippen niet bewegen.’

Verdeelde reacties en steun van de premier

Op sociale media liepen de reacties uiteen. ‘Goed zo, daar is niets mis mee. Je kunt zien dat ze het daar ontzettend naar haar zin heeft,’ schreef iemand op X. Een ander reageerde: ‘Als het geen gezondheidsprobleem is, zou ze op staande voet ontslagen moeten worden: zeer onprofessioneel.’ De premier zei dat hij ‘voor Danika’ was en dat er ‘niets aan de hand was’, hij suggereerde dat jetlag een rol kon hebben gespeeld.

Verontschuldiging in Today en bijval uit de studio

Donderdagochtend verscheen Danika opnieuw in Today. Na haar liveverslag zei ze dat ze ‘even de tijd wilde nemen om zich te verontschuldigen’ voor haar eerdere optreden. Ze bedankte kijkers voor hun bezorgde berichten en vervolgde: ‘Het gaat goed met me, ik schaam me alleen een beetje.’ Daarna verduidelijkte ze: ‘Kijk, ik heb de situatie totaal verkeerd ingeschat. Ik had geen alcohol moeten drinken, zeker niet onder deze omstandigheden. Het is koud, we zitten op grote hoogte en het feit dat ik niet gegeten heb, heeft waarschijnlijk ook niet geholpen. Maar ik wil de volledige verantwoordelijkheid nemen, dit is niet de norm die ik mezelf opleg. Dus, ik bied mijn oprechte excuses aan en ik wil iedereen bedanken voor de berichten die ik heb ontvangen.’ Presentatrice Jayne Azzopardi reageerde met: ‘We weten hoe hard je werkt, Danika.’

