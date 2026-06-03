Friends-reünie? Jennifer Aniston en Lisa Kudrow hinten op nieuwe sitcom met Courteney Cox

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jennifer Aniston en Lisa Kudrow hebben samen uitgebreid teruggeblikt op hun tijd bij Friends. De twee actrices, die al sinds de première van de serie meer dan dertig jaar geleden vriendinnen zijn, raakten zichtbaar geëmotioneerd toen Stage 24 ter sprake kwam.

De laatste keer dat Jennifer en Lisa op deze manier samen spraken, was in 2020. Volgens Lisa was het bovendien alweer anderhalf jaar geleden dat ze elkaar hadden gezien. Toch voelde hun gedeelde Friends-geschiedenis meteen weer dichtbij.

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Lisa had lang niet alles gezien

Jennifer kon zich nog goed herinneren dat Lisa in 2020 nauwelijks naar Friends had gekeken. ‘Je had nog nooit naar Friends gekeken. En ik herinner me dat ik dacht: Echt? Hoe kan ze nou nog nooit naar Friends hebben gekeken? Behalve dan in het begin. Helemaal aan het begin, in de jaren 1900, keken we de serie bij een van ons thuis.’ Lisa beaamde dat. ‘Het was echt leuk. En toen kregen we het druk. Er waren hele afleveringen die ik nog niet had gezien. Ik kon gewoon niet thuis zitten en dat er iemand langs zou lopen die me naar een serie zag kijken waar ik zelf in speelde. Want dat voelde gênant.’

Jennifer prijst Lisa

Toen Lisa aan haar eigen spel terugdacht, maakte ze haar performance een beetje belachelijk en vroeg ze zich af waarom ze sommige dingen zo deed. Jennifer reageerde daar direct op met waardering: ‘Omdat het grappig was. Man, dat was echt leuk. Het voelt allemaal nog steeds als gisteren, hè?’ Lisa voelde dat anders en antwoordde: ‘Nee, voor mij niet. Dus ik heb het nu gekeken.’ Toen Jennifer vroeg of ze het geweldig vond, bleek Lisa inmiddels helemaal om. ‘Ik vond het fantastisch. Ik zat er wel drie uur voor te zitten, en toen was het alweer twee uur ’s nachts: ‘Ik moet naar bed! Dit is vreselijk!’ Maar oh, wat was ik blij om ernaar te kijken. En, man, jullie waren allemaal geweldig. Jeetje! Je was echt goed, Jennifer!’

Tekst gaat verder onder video met Friends-quiz.

De chemie van de cast

Jennifer benadrukte dat Friends volgens haar werkte door een uitzonderlijke combinatie van mensen. ‘Het was echt een unieke combinatie, de chemie tussen ons allemaal. En de schrijvers speelden in op ons en onze relaties, die echt oprecht waren.’ Ze vraagt aan haar ex-collega: ‘Mis je multi-camera?’ Lisa gaf toe dat ze dat soms mist. ‘Als ik op een set zit te wachten en het is alweer een tijdje geleden? Ja, zeker.’ Jennifer vertelde op haar beurt dat ze veel hield van die manier van werken. ‘Ik was echt dol op dat medium. Ik hield van het publiek.’ Lisa bekende dat zij vroeger minder met het publiek had, maar dat dat inmiddels is veranderd.

Een idee met Courteney

Uiteindelijk kwam het gesprek uit op de mogelijkheid van een nieuwe sitcom. Lisa liet duidelijk merken dat ze daar open voor staat, zolang het script goed is. ‘Ik zou er graag nog een doen, als iemand een goed script schrijft. Laten we het doen. Je hebt het hier gehoord!’ Jennifer reageerde nieuwsgierig met: ‘Oh, wauw. Wat wordt het?’ Daarop opperde Lisa meteen een bekende derde naam: ‘Kunnen we jou, mij en Courteney doen? Wat zou dat zijn?’ Jennifer had de pitch al klaar: ‘Vriendinnen. Laten we het pitchen.’

BRON: VARIETY