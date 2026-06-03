Marcel van Roosmalen dankt rust in zijn leven aan Eva Hoeke

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marcel van Roosmalen heeft zijn leven stevig op de rit dankzij zijn grote liefde Eva Hoeke. In de nieuwste Beau Monde vertelt de journalist dat Eva hem rust, structuur en een gezin heeft gegeven.

Ondanks zijn drukke bestaan met populaire podcasts en theatervoorstellingen, ligt zijn belangrijkste basis inmiddels thuis. Voor Marcel van Roosmalen is zijn gezinsleven het fundament geworden waar hij op terugvalt.

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Liefde op het eerste gezicht

Marcel is in het blad duidelijk over de rol die Eva in zijn leven speelt. ‘Zij heeft me gered. Ik ontmoette haar op de redactie van HP/ De Tijd, waar ik als redacteur werkte. Zij ging op mijn bureau zitten en het was liefde op het eerste gezicht. Niet lang daarna hebben we iets met elkaar gekregen. Het leven is beter geworden sinds ik haar ken. Ze heeft structuur gebracht en ze heeft me kinderen, mijn drie andere grote liefdes, gegeven. Dat heeft me iets gebracht waarvan ik niet wist dat het bestond, namelijk een zekere onbaatzuchtigheid, het idee dat je het voor anderen doet. Op een zeker moment in mijn leven deed ik alles voor mezelf. De huidige situatie bevalt me veel beter.’

Gezin als fundament

Waar Marcel eerder vooral voor zichzelf leefde, is dat nu veranderd. Door Eva en hun kinderen heeft hij volgens eigen zeggen een vorm van onbaatzuchtigheid leren kennen die hij daarvoor niet kende.

Geloof in monogamie

Ook over trouw is Marcel openhartig. Monogaam is hij in het verleden niet altijd geweest, maar binnen deze relatie ligt dat anders. ‘Maar in deze relatie wel. Dat blijft ook zo. Ik geloof wel in monogamie als concept, zeker in de levensfase die ik nu aan het betreden ben.’

Deze fout maakte Marcel volgens Johan Derksen