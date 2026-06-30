Op deze datum keren ‘De Hanslers’ terug op tv

Tekst: Lisa Manche

Bijna een jaar na het veelbesproken eerste seizoen van ‘De Hanslers: van de Piste naar de Playa’ heeft moeder Mo aangekondigd wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn.

Reacties op het nieuwe seizoen

Fans van de Hanslers kunnen hun geluk niet op, want op 31 augustus start het nieuwe seizoen van het realityprogramma. Vanaf die dag is het programma wekelijks te zien op SBS6. Aan Shownieuws vertelt Monique dat ze verrast is door de reacties op het tweede seizoen. ‘Heel veel mensen vinden het leuk. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zijn die het heel leuk vinden’, laat ze weten.

Hoogte- en dieptepunten

Wat kunnen we eigenlijk van het nieuwe seizoen verwachten? Volgens Monique krijgen de kijkers opnieuw een kijkje in het leven van het gezin met zowel de hoogte- als de dieptepunten. ‘Gewoon de familie en heel veel leuks. Verdrietige dingen ook. Het wordt echt van alles en nog wat.’

Bittere nasmaak

In het vorige seizoen van De Hanslers: van de piste naar de playa was te zien hoe de relatie tussen Mike en Denise strandde na een heftige confrontatie. Denise hield na haar deelname aan het programma een bittere nasmaak over. Meer daarover bekijk je in deze video.