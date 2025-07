As the World Turns-actrice Eileen Fulton (91) overleden

De soapwereld heeft afscheid moeten nemen van een van haar grootste iconen. Eileen Fulton, vooral bekend van haar rol als Lisa Miller in de Amerikaanse soap ‘As the World Turns’, is op 91-jarige leeftijd overleden.

Soapbitch

De actrice gaf decennialang gestalte aan het iconische personage dat vaak werd omschreven als de ultieme ‘soapbitch’ en stond bekend als de eerste ‘bad girl’ op televisie. Eileen speelde Lisa Miller van mei 1960 tot aan het einde van de serie in september 2010, waarmee ze een van de langst spelende soapacteurs in de Amerikaanse televisiegeschiedenis werd.

De rol was oorspronkelijk bedacht als een kortdurend personage en bedoel als ‘lief meisje’. Voor haar bijdrage aan het genre ontving ze in 2014 de Daytime Emmy Lifetime Achievement Award. In 1998 werd ze al opgenomen in de Soap Opera Hall of Fame. Eileen ging uiteindelijk in 2019 met pensioen.

Eileen Fulton in As The World Turns

Volgens het Amerikaanse magazine Deadline heeft de familie van Eileen haar overlijden bevestigd via een overlijdensbericht. De actrice is op 14 juli overleden in de Amerikaanse staat North Carolina.

BEELD: GETTY IMAGES/IMDB