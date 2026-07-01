Tim Hofman vroeg zijn broertje voor optreden na prematie Madelief in Over Mijn Lijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sam Hofman heeft opgetreden na de prematie van Madelief in Over Mijn Lijk. Dat vertelt hij in de podcastaflevering van deze week.

Sam is de jongere broer van presentator en programmamaker Tim Hofman. Tim presenteert Over Mijn Lijk en vroeg zijn broertje of hij tijdens de bijzondere avond een aantal plaatjes wilde draaien. Voor Sam was dat geen alledaags verzoek.

Bijzonder verzoek van Tim

Sam vertelt in zijn podcast dat hij nog nooit bij een opname van Over Mijn Lijk was geweest. ‘Ik ben nog nooit bij een opname of iets van ‘Over Mijn Lijk’ geweest van Tim. Dat is zijn werk en dat is niet zomaar iets voor mij om bij te zijn.’ De uitnodiging voelde voor hem daarom bijzonder. Toen hij vroeg ‘waarom ik?’, antwoordde Tim: ‘Ze kent jou en zou dat leuk vinden.’

Een avond die indruk maakte

De avond vond inmiddels acht maanden geleden plaats. Sam vond vooral het idee van een prematie bijzonder: Madelief wilde de mooie woorden over haar leven zelf nog kunnen horen. Zelf was hij niet bij de prematie aanwezig, maar hij hoorde later hoe indrukwekkend die was. ‘Ik hoorde dat het heel mooi was, heel emotioneel. Ik ben er een beetje stil van ook, ik vond dat zo bijzonder, ik heb haar ook toen daar ontmoet. Zo’n lieve meid.’ Volgens Sam was het een bijzondere manier om iemand te leren kennen.

Dansen, huilen en elkaar vasthouden

Over zijn optreden vertelt Sam dat het anders voelde dan andere avonden waarop hij draait. ‘Ik word normaal gevraagd om te draaien ergens en dan zijn mensen het leven aan het vieren. Dat is gewoon een hele andere bedoeling. Nu werd ik gevraagd en kwam ik eigenlijk na de prematie binnen voor het soort van eindfeest. Het was zo mooi: ik heb mensen zien dansen, ik heb ook mensen tijdens het dansen met elkaar zien staan huilen of zien staan knuffelen of bij elkaar inchecken.’ Het moment heeft veel met hem gedaan. ‘Het heeft me heel erg aan het denken gezet. Pluk de dag is één van de dingen die ik daar heel erg aan koppel want morgen is niet gegeven.’

Van BROERS naar Sam Solo

Sam is een Nederlandse dj en podcastmaker. Eerder maakte hij de podcast BROERS met zijn broer Rijk Hofman, maar na het stoppen van die podcast begon hij met Sam Solo. De eerste keer dat hij in de publiciteit verscheen, was in 2019, toen hij meedeed aan Holland’s Next Top Model. Sam besloot destijds zelf te stoppen met het programma.