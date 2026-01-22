Day Three Of Court Proceedings Against Associated Newspapers Ltd. Prins Harry

Prins Harry breekt in getuigenbank: ‘Ze blijven achter me aankomen’

Tekst: Denise Delgado

22/01/2026

Prins Harry (41) raakte woensdag geëmotioneerd aan het einde van zijn getuigenverklaring tegen Associated Newspapers. Volgens aanwezige media vocht hij tegen zijn tranen toen hij zei dat de uitgever van de Daily Mail het leven van Meghan ‘miserabel’ heeft gemaakt.

Samen met zes andere prominenten, onder wie Elton John, klaagt Harry de uitgever aan wegens onwettige informatievergaring. De prins noemt de juridische strijd ‘een vreselijke ervaring’.

Emotionele getuigenis

‘Ze blijven achter me aankomen. Ze hebben het leven van mijn vrouw absoluut miserabel gemaakt,’ zei Harry duidelijk geëmotioneerd. Hij ontkende ook dat Daily Mail-journalisten innig zouden omgaan met zijn vriendenkring.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volgens de aanklagers zijn ten minste veertien artikelen tussen 2001 en 2013 tot stand gekomen met illegaal verkregen informatie, onder meer via privédetectives en het onderscheppen van privégegevens.

Groepsaanklacht tegen ANL

De hertog van Sussex procedeert samen met andere bekende namen, onder wie Elton John en David Furnish. Ze stellen dat Associated Newspapers systematisch grenzen overschreed bij het verzamelen van nieuws.

De huidige procedure volgt op meerdere zaken die Harry eerder aanspande tegen Britse tabloids. Deze zaak richt zich specifiek op praktijken rond de Daily Mail en zusterpublicaties van ANL.

Denise Delgado

