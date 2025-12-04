Prins Harry doet nep-auditie voor Hallmark-kerstfilm

Prins Harry (41) heeft opnieuw laten zien dat hij over een flinke portie zelfspot beschikt. De hertog van Sussex zette zijn beste acteerskills in tijdens een nep-auditie voor een kerstfilm-parodie in ‘The Late Show with Stephen Colbert’, tot groot vermaak van de kijkers!

Stephen begon de uitzending met een grap over de eindeloze stroom kerstfilms waarin een gewone Amerikaan verliefd wordt op een prins of prinses. “Ze wekken de indruk dat je tijdens de feestdagen zomaar een prins tegen het lijf loopt,” grapte de presentator.

Precies op dat moment verscheen prins Harry achter hem op het podium. De hertog dacht dat hij binnenwandelde voor een échte auditie: The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska.

Harry vroeg wat een echte prins moet doen om in een Hallmark-film te komen. Stephen opperde dat connecties in de tv-wereld handig zijn. “Ken je toevallig een beroemde tv-actrice?”

Harry, met een knipoog naar Meghan: “Misschien wel eentje. Maar ik doe alles! Een selftape opnemen, naar een auditie vliegen… zelfs een onzinnige rechtszaak schikken met het Witte Huis!” Toen Stephen zei dat híj dat nooit had gedaan, grapte Harry: “Misschien ben je daarom gecanceld.”

Kerstprins

De sketch kreeg een perfecte kerstfilmwending toen er nep-sneeuw begon te vallen en de twee elkaar bijna kusten. Uiteindelijk verklaarde Stephen hem tot de ‘officiële Late Show-kerstprins.’

Nog meer lachen? Bekijk dan onderstaand lipsync-filmpje van Harry en Stephen!

