The Great British Bake Off keert terug met nieuw seizoen

Tekst: Evelien Berkemeijer

The Great British Bake Off is terug. Vanaf maandag 15 juni om 15.50 uur staat de bekende witte tent weer opgesteld in de betoverende tuinen van Welford Park, waar twaalf nieuwe bakkers hun kunsten moeten bewijzen.

Onder het scherpe oog van Paul Hollywood en Prue Leith krijgen de kandidaten opnieuw genadeloze opdrachten voorgeschoteld. Alison Hammond en Noel Fielding begeleiden de The Great British Bake Off-bakkers door weken vol zoete triomfen, spanning en bittere teleurstellingen.

Lees ook: Hoeveel verdienen de families Jelies en Gnodde met hun serie?

Eerste week vol klassiekers

Het seizoen begint op maandag 15 juni met cakeweek. De bakkers maken onder meer een cakerol met een inlegpatroon, fondant fantasieën en een spectaculaire ‘landschapstaart’. Daarna volgen koekweek, broodweek, schoolweek en chocoladeweek, waarin opdrachten als een koekjestijdcapsule, plukbrood, flapjacks en chocoladefondue voor de nodige druk in de tent zorgen.

Tekst gaat verder onder video.

Strijd wordt steeds zwaarder

Na de eerste vijf afleveringen gaat The Great British Bake Off verder met deegweek, waarin de bakkers hartig vlechtbrood, een traditionele ‘gala pie’ en een ingewikkelde sculptuurtaart moeten maken. In meringueweek zijn er nog maar zes deelnemers over en draait alles om mini-meringuetaartjes, soufflés en een meringue-ijstaart.

Richting de finale

In de kwartfinale staat dessertweek centraal, met onder meer Baskische cheesecake, een glutenvrij cakeje en een vrijstaande trifle. De halve finale draait om patisserie: roomhoorntjes, een koepel van suikerglas en een persoonlijke macaronsculptuur moeten bepalen wie de finale haalt.

Grootste taart in Bake Off-geschiedenis

De finale is op vrijdag 26 juni om 15.50 uur bij MAX op NPO 1. Van de twaalf bakkers zijn er dan nog drie over. Zij bakken klassieke Britse roombroodjes, een toren van Franse lekkernijen en tot slot de grootste taart in de geschiedenis van The Great British Bake Off. Dan wordt duidelijk wie seizoen 16 wint.