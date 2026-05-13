Carlo Boszhard eerlijk over deelnemers die MAFS al snel opgeven

Carlo Boszhard heeft in Shownieuws gereageerd op de deelnemers van Married At First Sight die het avontuur al na één dag opgeven.

Het valt op dat meerdere kandidaten van Married At First Sight snel besluiten te stoppen of er geen toekomst in zien. Carlo Boszhard vindt dat ergens ook begrijpelijk. Volgens hem past het bij deze tijd dat mensen eerlijk uitspreken wat ze wel en niet willen.

Eerlijk over stoppen

Wanneer Carlo Boszhard in Shownieuws wordt gevraagd naar de vele deelnemers van Married At First Sight die het na één dag opgeven, deelt hij openhartig zijn mening. ‘Dat is ook wel een beetje wat eerlijk is’, zegt Carlo. ‘Als je het niet wil en als je denkt van: ik wil gewoon stoppen, of wat dan ook, dan zitten we nu in een tijd dat mensen dat gewoon zeggen en aan de andere kant is dat ook wel goed.’

Echt zoals het gaat

Carlo benadrukt dat het programma vooral laat zien wat er daadwerkelijk gebeurt tussen de koppels. ‘Het is echt zoals het gaat, want anders zou je zeggen: blijf bij elkaar, of kun jij ook niet even langer bij elkaar zijn? Wij willen natuurlijk ook dat die stellen bij elkaar blijven.’ Daarmee maakt hij duidelijk dat de makers liever zien dat relaties slagen, maar dat de werkelijkheid soms anders loopt.

Slagingspercentage moet omhoog

Toch ziet Carlo ook positieve kanten aan alle aandacht voor het programma. Hij merkt op dat veel mensen erover praten en dat er zelfs podcasts over worden gemaakt. Dat noemt hij een pluspunt, al erkent hij ook dat het belangrijk blijft dat het slagingspercentage steeds hoger wordt. Zeker met het oog op een volgend seizoen.

