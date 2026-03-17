Martijn Krabbé en Wendy van Dijk keken samen het nieuwe seizoen van The Voice Of Holland

Wendy van Dijk heeft in de podcast Lightless Lounge teruggeblikt op haar jaren als presentatrice, en daarbij kwam ook Martijn Krabbé ter sprake. De presentatrice vertelt dat hun band nog altijd hecht is en dat ze elkaar geregeld spreken. Onlangs leidde dat zelfs tot een gezamenlijke kijkavond van het nieuwe seizoen van The Voice Of Holland.

In de podcast van Nikkie de Jager en Wes van Os vertelt Wendy van Dijk openhartig over het begin van haar carrière als presentatrice. Vooral haar eerste periode bij X-Factor was pittig, mede omdat ze het programma alleen moest dragen. Later kwam Martijn Krabbé erbij en werd het leuker.

Beginjaren bij X-Factor

Volgens Wendy liep ze in haar beginperiode bij X-Factor tegen meerdere problemen aan. Ze vond het lastig om het programma in haar eentje te presenteren. Daar kwam bij dat ze moest werken met een autocue, terwijl ze toen nog niet wist dat ze lenzen nodig had. Pas toen de productie haar een coach gaf omdat ze niet functioneerde zoals gehoopt, ontdekte ze gaandeweg ook waar het probleem lag.

Feest met Martijn Krabbé

Later stond Wendy samen met Martijn Krabbé op het podium bij Idols, en dat voelde voor haar heel anders. Ze noemt die samenwerking een feest en spreekt over veel harmonie tussen hen. ‘Dan doe je het met elkaar, samen, gezellig, steun aan elkaar’, zegt Wendy daarover. Daarom vroeg ze daarna of Martijn ook X-Factor met haar wilde presenteren, waarna ze uitgroeiden tot een vast duo dat tien jaar samen programma’s maakte.

Nostalgie op de bank

Als Wes vraagt of de twee elkaar nog vaak spreken, zegt Wendy dat dat zeker zo is. Hun contact is vooral persoonlijk, vertelt ze. Ook keken ze onlangs samen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice Of Holland. ‘Als een soort nostalgie’, licht Wendy toe. Ze had sterk de behoefte om bij Martijn te zijn, stelde het voorzichtig voor en hij reageerde volgens haar direct enthousiast. Eerst aten ze samen bij hem thuis, daarna keken ze op de bank naar de uitzending.

Geen behoefte aan een terugkeer

Hoewel Wendy The Voice Of Holland niet mist als presentatieklus, bewaart ze er wel warme gevoelens aan. Ze noemt het programma zelfs ‘een van de vetste shows’. Toch hoeft een terugkeer voor haar niet meer. Vooral het feit dat Martijn het niet meer doet, speelt daarin een belangrijke rol.

