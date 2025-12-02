EO stopt met documentaires en fictie door bezuinigingen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De EO kondigt forse bezuinigingen aan op zowel programmering als organisatiekosten. Door politieke besluiten komt er minder geld beschikbaar voor programma’s die aansluiten bij de missie van de omroep. Volgens de EO worden vooral titels over geloof geraakt en verdwijnen op termijn complete genres.

De EO meldt in een persbericht dat er minder budget komt voor levensbeschouwelijke programma’s, de kern van de organisatie. Daardoor worden genres als fictie en documentaire volledig afgebouwd en verandert de positie van de EO op NPO Radio 5. Ook intern verwacht de omroep gevolgen voor personeel en ondersteunende afdelingen.

Minder budget voor geloofsprogramma’s

EO-directeur Arjan Lock noemt de ingreep pijnlijk, juist omdat geloofsprogramma’s volgens de omroep het hart van de organisatie vormen. Arjan zegt: ‘Waar de grootste pijn zit, is dat er flink minder geld wordt vrijgemaakt voor programma’s die over geloof gaan. Deze beslissing raakt niet alleen onze collega’s, maar ook het publiek en iedereen die zich verbonden voelt met onze missie.’ Titels als De Verandering en Nederland Zingt blijven bestaan, maar met minder financiële ruimte.

Einde voor fictie, documentaires en nieuwe Rail Away

Vanaf 2027 verdwijnen de genres fictie en documentaire volledig bij de EO. Daarmee stopt de omroep met nieuwe producties in deze hoek. Voor Rail Away worden na 2026 geen nieuwe afleveringen meer gemaakt; vanaf 2027 zijn alleen herhalingen te zien. Op NPO Radio 5 verandert de plek van de EO ingrijpend, al blijft er in een nieuw dagelijks avondslot ruimte voor verhalen over geloof.

EO Metterdaad onder druk

De bezuinigingen raken ook EO Metterdaad, dat projecten wereldwijd onder de aandacht brengt. De NPO stopt vanaf 2027 met het financieren van de tv-productie, waardoor de toekomst van het programma onzeker wordt. De EO benadrukt dat de missie van EO Metterdaad essentieel blijft en zegt actief te zoeken naar aanvullende financiering. De stichting EO Metterdaad blijft bestaan en richt zich onverminderd op het steunen van mensen in onrecht, nood en armoede.

Personele gevolgen en koerswijziging

Binnen de organisatie verwacht de EO eveneens grote gevolgen. In 2026 moet er flink worden gesneden in organisatiekosten, wat volgens de omroep ook banen zal raken, al is nog niet duidelijk hoeveel. Eerder was al besloten dat Enkeltje Verweggistan stopt en dat het budget van Blauw Bloed vanaf 2026 halveert, waarbij dat programma digital-first wordt met een wekelijkse uitzending op NPO 2. Lock vat de situatie samen: ‘Deze keuzes zijn buitengewoon moeilijk, maar als EO staan we midden in de samenleving. Daarom is het juist nu belangrijk om te laten zien hoe geloof, hoop en liefde mensen kunnen verbinden in een tijd vol onzekerheid. We vinden het essentieel dat verhalen over geloof, zingeving, naastenliefde en maatschappelijke betrokkenheid een herkenbare plek houden binnen het publieke bestel.’

FOTO: EO