Bezuinigingen VPRO: Zomergasten niet meer in huidige vorm na 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/12/2025

De VPRO heeft medewerkers dinsdag 2 december geïnformeerd dat de ingrijpende bezuinigingen op de publieke omroep grote gevolgen hebben voor de programmering.

De NPO heeft besloten dat VPRO Zomergasten in de huidige vorm na 2026 niet meer terugkeert. Ook voor andere vertrouwde titels zijn de gevolgen fors. Zo deelt VPRO in een persbericht.

Gevolgen voor Zomergasten en andere titels

Met het besluit van de NPO komt er na 2026 een einde aan VPRO Zomergasten zoals kijkers dat al 37 jaar kennen. Ook het radioprogramma Vrije Geluiden, dat 24 jaar lang een plek bood aan muzikale vernieuwers, verdwijnt uit de programmering. Daarnaast stoppen Hoofdzaken en De Cadeaufabriek na volgend jaar, waarmee de VPRO afscheid moet nemen van meerdere herkenbare titels.

Klap voor redacties en makers

De redacties en makers die deze programma’s jarenlang hebben gedragen, zijn volgens de omroep diep geraakt door de beslissing. De VPRO wijst erop dat juist deze teams zich met hart en ziel inzetten voor programma’s die zich onderscheiden in toon, inhoud en vorm. Door de bezuinigingen valt bovendien vrijwel alle vrije ruimte weg om nieuwe programma’s en vormen te ontwikkelen, merken ze op.

Banen op de tocht en zorgen om cultuur

Naar verwachting zal de bezuiniging bij de VPRO leiden tot het verlies van 35 tot 45 arbeidsplaatsen. Algemeen directeur Zakia Guernina spreekt van een harde klap voor het culturele aanbod van de publieke omroep. Zakia zegt: ‘We maken ons grote zorgen over de kaalslag die de bezuinigingen veroorzaken in het culturele aanbod van de publieke omroep en het verlies van de ruimte voor experiment, innovatie en talentontwikkeling. De VPRO zal zich blijven onderscheiden met de kracht van onafhankelijke journalistiek, verhalen en verbeelding. Vanuit de overtuiging dat een open, kritische en rechtvaardige samenleving niet vanzelf ontstaat, maar gemaakt, gevoed en beschermd moet worden.’

