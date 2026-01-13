Noa Vahle en Linda de Mol gelinkt aan ‘pornoshow’: ‘Niet heel leuk’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Noa Vahle reageert in HNM De Podcast op de commotie rond haar vermeende link met een pornoclub.

In gesprek met Merel Ek en Hélène Hendriks vertelt Noa Vahle over de reactie van Linda de Mol. Op de vraag van Hélène: ‘Hoe vond jouw moeder dat? Vond ze het leuk?’ antwoordt Noa, lachend en zichtbaar ongemakkelijk: ‘Nee, die vond het niet heel leuk.’

Verwarring rond term pornoshow

Half-grappend zegt Noa het vooral niet leuk te vinden voor de club, The Box, omdat het daar volgens haar om creatieve vrijheid gaat. Buttplug of geen buttplug. Ze benadrukt dat ze het zelf geen pornoshow noemde, maar dat de framing vooral buiten haar om is ontstaan. Merel vult aan: ‘Je hebt het alleen heel duidelijk, tot in detail, besproken.’

Reactie van moeder

Later verduidelijkt Noa dat het haar moeder, Linda de Mol, niet echt uitmaakte, al stuurde Linda wel het artikel van De Telegraaf door met de vraag: ‘Wat heb jij nou verteld?’ Volgens Noa kon haar moeder er een dag later om lachen.

Tekst gaat verder onder video.

Artikel in De Telegraaf

Het artikel waar ze over spreken, komt uit De Telegraaf en heeft als kop: ‘Linda de Mol en dochter Noa Vahle aanwezig bij pornoshow Londense nachtclub: ’Bal in mond en hondenmasker op’’. Met informatie uit een vorige aflevering van de podcast staat het stuk vol smeuïge details, wat volgens Noa heeft bijgedragen aan de opgeklopte beeldvorming.

FOTO: ANP