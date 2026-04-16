Aanhouding na mishandeling PowNed-journalist in Utrechtse wijk Overvecht

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/04/2026

De politie heeft een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het slaan van een journalist van PowNed in de Utrechtse wijk Overvecht. Dat meldt De Telegraaf. Het incident vond plaats op 11 maart, een dag nadat er rellen waren geweest in de wijk.

De PowNed-journalist ging die dag samen met twee cameramensen naar de Theemsdreef in Utrecht. Daar maakten zij opnames en spraken ze met verschillende mensen over de onrust in de buurt. Toen de ploeg op de verdachte afstapte, liet hij weten niet gefilmd te willen worden.

Tegenreactie bij opnames

Volgens de politie escaleerde de situatie daarna snel. ‘Dit liep al snel uit de hand, waarna de journalist harde klappen op zijn hoofd kreeg’, aldus de politie. De omroep deed vervolgens aangifte van mishandeling. Naast de aangifte maakte PowNed ook een melding bij PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten. Daarmee werd het incident ook onder de aandacht gebracht als geweld tegen de pers tijdens het werk.

Verdachte eerder in beeld

Beelden van de verdachte werden eerder in geblurde vorm getoond op de website van de politie. In een reportage van PowNed over de rellen en de mishandeling was de jonge man die de journalist een klap geeft juist herkenbaar in beeld.

