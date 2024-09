William Spaaij heeft rust gevonden door vaderschap

Voor William Spaaij is “het puzzeltje compleet” sinds hij in september vorig jaar vader werd. “Ik heb mijn rust gevonden”, zegt de 41-jarige musicalacteur tegen De Telegraaf.

Spaaij noemt zichzelf “een heel vrolijke en speelse, maar ook grappige vader”. Hij merkt nu al dat zijn zoontje van muziek houdt. “Als we dat opzetten, danst hij meteen mee. Dat vind ik, als danser, wel erg leuk.”

Lees ook: Musicalster William Spaaij is vader geworden

De musicalacteur vindt het fijn dat hij op een plek in zijn leven is “waar de basis duidelijk is”. “Je weet wie je bent. Ook in mijn relatie met Liza”, licht Spaaij toe. “Het is helemaal mooi dat we het ouderschap samen mogen doen, met een heel energiek en grappig jochie.”