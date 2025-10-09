Kinderen en ex-vrouw Peter R. de Vries spreken in rechtszaal

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens het hoger beroep in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries hebben zijn kinderen en partner donderdag hun emoties gedeeld. Ze maakten gebruik van het bijzondere spreekrecht en richtten zich dit keer niet tot de daders, maar tot het gerechtshof. De verklaringen van Royce, Kelly en Jacqueline de Vries raakten de aanwezigen in de rechtszaal diep.

Kelly en Royce spraken over het gemis van hun vader en over het gevoel dat geen enkele straf ooit gerechtigheid kan brengen. Jacqueline de Vries, die vele jaren samen was met Peter R. de Vries, sprak voor het eerst publiekelijk sinds zijn dood.

Geen straf brengt gerechtigheid

Kelly de Vries legde uit dat de straffen in eerste aanleg haar geen gevoel van rechtvaardigheid hebben gegeven. Volgens haar lijken de opgelegde straffen vooral bedoeld voor de maatschappij, niet voor haar persoonlijk. Ze zei: ‘Het voelt als een boodschap naar de samenleving: als je dit doet, zijn dit de consequenties. Gerechtigheid voor de maatschappij, maar niet voor mij.’ Ze benadrukte dat er geen enkele straf is die haar verdriet kan wegnemen: ‘Er is namelijk geen straf die mij rechtvaardigheid brengt. Want niets, maar dan ook niets, brengt mijn vader terug. Ik zal nooit meer hem kunnen vasthouden. Ik zal nooit meer met hem kunnen lachen. Ik zal hem nooit meer kunnen laten zien hoe prachtig zijn kleindochter aan het opgroeien is. Ik zal nooit meer met hem kunnen sparren over die volgende stap in mijn leven. Ik zal nooit meer van hem horen dat hij trots op mij is en ik zal nooit meer hem in zijn ogen kunnen aankijken als ik zeg hoeveel ik van hem houd. Mijn leven is voorgoed veranderd.’

Rechtbanktekening: Hoger Beroep Moord Peter R. De Vries

Verdriet om Peter R. de Vries blijft

Royce de Vries vertelde dat de tranen iets zijn opgedroogd, maar het verdriet minder is geworden: ‘Er is geen minuut die voorbijgaat zonder dat ik aan mijn vader denk en aan het vreselijke wat hem is overkomen.’ Royce vertelde ook over de geboorte van zijn tweede zoon in 2023 en het gemis van zijn vader bij die gebeurtenis. Hij zei dat hij moest omgaan met de moeilijke vragen van zijn vierjarige zoon over zijn opa: ‘Hij vroeg mij recht in de ogen of opa sterretje met een pistool is doodgemaakt. Een vraag waarvan ik wist dat mijn zoon die ooit zou stellen, maar niet nu al, op vierjarige leeftijd.’

Trots en gemis

Jacqueline de Vries-Schuitenmaker sprak voor het eerst in de rechtszaal en noemde haar kinderen krachtig en trots. Over haar partner zei ze: ‘Peter was meer dan 45 jaar mijn soulmate. Mijn grootste en dierbaarste vriend. We deelden een prachtig, bijzonder en intens leven met centraal daarin: ons mooie gezin. Naast de liefdevolle familieman die wij zo ontzettend missen, was Peter ook een man met een missie. Een missie die ook is vermoord.’

Peter R. de Vries zette zich in voor gerechtigheid

Jacqueline benadrukte zijn inzet voor gerechtigheid: ‘Hij ging recht op zijn doel af. Hij sprak als andere zwegen. Hij bleef staan wanneer de wind tegenzat. (…) In een wereld die soms buigt voor gemak, voor angst, voor geld of voor macht, bleef hij recht. Recht in zijn rug. Recht in zijn hart. Recht in zijn overtuiging dat gerechtigheid nooit een luxe mag zijn. Peter vocht voor de stem van slachtoffers boven het zwijgen van daders.’

