Zoon Peter R. de Vries vermijdt nog altijd locatie aanslag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Royce de Vries, zoon van misdaadjournalist Peter R. de Vries, vermijdt nog steeds de straat waar zijn vader in juli 2021 werd neergeschoten. De Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam blijft voor hem een plek die hij niet kan betreden. Tot aan het Leidseplein komt hij, maar verder gaat hij niet.

Hoewel het verlies zwaar blijft, vertelt Royce de Vries dat de scherpe randjes langzaam minder worden. De maand juli blijft voor hem een beladen periode, met name de dagen waarop Peter R. de Vries is neergeschoten en overleden, maar hij gaat er anders mee om dan in de eerste jaren na de aanslag.

Gevoelige data Peter R. de Vries

Royce spreekt over de datums 6 en 15 juli. De eerste dag is de dag van de aanslag en voelt voor hem verdrietig en zwaar. De vijftiende juli, de dag dat zijn vader overleed, probeert hij samen met zijn omgeving juist een mooie lading te geven. Op die manier houdt hij de herinnering levend zonder dat de dag volledig in het teken staat van verlies.

Tekst gaat verder onder video.

Woordkeuze als bescherming

Opvallend is dat Royce het nooit heeft over een moord. Hij zegt liever aanslag, omdat zijn vader nog enkele dagen heeft geleefd na het schietincident. Ook vindt hij het woord moord erg hard en direct. Door het anders te benoemen, creëert hij een vorm van afstand en zelfbescherming. Voor hem is aanslag dan ook een beter passende term.

FOTO: ANP