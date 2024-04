Royce de Vries kampt na dood Peter R. nog altijd met slaapproblemen

Royce de Vries heeft nog altijd slaapproblemen door de dood van zijn vader Peter R. de Vries. Dat vertelt hij in de podcast 30 MINUTEN RAUW van Ruud de Wild.

“Ik heb nog steeds slaapproblemen”, zegt De Vries, die ook deelt dat hij slaappillen nodig had nadat zijn vader werd neergeschoten. “Ik slaap niet alleen op slaappillen hoor, voor de duidelijkheid. Maar ik heb af en toe fases dat ik niet goed slaap. Je merkt wel dat door alles wat er gebeurt, je wel een beetje daarvoor gevoeliger bent. Bij mij uit het dan dat ik niet goed in slaap val.”

Toch geeft De Vries aan dat hij het “niet echt” lastig vindt om over familie te praten. “Het is iets wat ik de laatste tweeënhalf jaar heel veel heb gedaan. Een beetje omdat het moest. Maar het is ook wel iets wat een beetje bijdraagt aan de verwerking van wat er is gebeurd”, zegt hij. “Natuurlijk praat ik niet over alles, ik vind het ook belangrijk dat je dingen privé houdt.”

Veel ellende

Terugblikkend op de periode na de dood van zijn vader, geeft De Vries aan dat hij “emotioneler” is geworden. En zijn vrouw Amanda zegt ook dat hij een “ander persoon” is. “We hadden heel erg een leven waarin we dingen vierden. Alleen maar leuke dingen deden. Het leven lachte ons tegemoet. Daar is tweeënhalf jaar geleden wel echt iets in veranderd.”

De Vries vertelt dat ze veel ellende te verduren kregen, “ook wel dingen die ook nog privé zijn gebeurd”. “Dus ja, dat is niet altijd makkelijk. Het is ook niet makkelijk om met iemand te leven die met zo’n verlies te maken heeft gehad. Ik ben af en toe ook afgeleid of met mijn hoofd er niet bij. Dan vertelt ze een leuk verhaal en zit ik uit het raam te kijken. Dat is niet altijd makkelijk.”

