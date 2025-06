Royce de Vries blikt terug op ‘bijzondere dag’ met vader

Keert Katja Schuurman weer terug in GTST?

Katja Schuurman keerde vorig jaar terug in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Na 25 jaar kroop ze weer in de huid van haar personage Jessica Harmsen. Die terugkeer was echter van korte duur, want na slechts 14 afleveringen vertrok de krullenbol alweer uit het fictieve dorp en liet ze kijkers teleurgesteld achter. Bij Shownieuws reageert Katja…