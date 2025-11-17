Tina Nijkamp eert Peter R. de Vries in Vandaag Inside

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dit weekend stond Vandaag Inside stil bij de geboortedag van Peter R. de Vries. Op 14 november zou hij 69 jaar zijn geworden. Tina Nijkamp vond het belangrijk om dit moment te markeren, omdat volgens haar niet alleen de rechtszaak maar ook de mens achter de naam herinnerd moet blijven.

Tina Nijkamp zei dat er veel wordt gesproken over de juridische nasleep, maar dat zij vooral de persoon wilde eren. Ze benadrukte hoeveel Peter R. de Vries voor het land heeft betekend en hoe groot zijn impact was.

Tekst gaat verder onder video.

We moeten Peter R. de Vries onthouden

Tina noemt Peter onvergetelijk. Ze zei: ‘Het is zo’n bijzondere man, die man heeft zoveel betekent voor Nederland.’ Voor haar staat dat gevoel nog altijd volledig overeind, juist omdat zijn werk zo diep in de samenleving doorklinkt. Ze keek met bewondering terug op de periode waarin ze bij SBS 6 met hem werkte: ‘Ik dacht altijd als ik hem zag: jeetje, jij lost gewoon moorden op.’

Voor Tina Nijkamp is de reden om hem te blijven eren eenvoudig: Peter R. de Vries heeft voor tallozen iets betekend. Dat is volgens haar precies waarom zijn naam en werk levend moeten blijven.

FOTO: ANP