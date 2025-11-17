Tina Nijkamp

Tina Nijkamp eert Peter R. de Vries in Vandaag Inside

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/11/2025

Dit weekend stond Vandaag Inside stil bij de geboortedag van Peter R. de Vries. Op 14 november zou hij 69 jaar zijn geworden. Tina Nijkamp vond het belangrijk om dit moment te markeren, omdat volgens haar niet alleen de rechtszaak maar ook de mens achter de naam herinnerd moet blijven.

Tina Nijkamp zei dat er veel wordt gesproken over de juridische nasleep, maar dat zij vooral de persoon wilde eren. Ze benadrukte hoeveel Peter R. de Vries voor het land heeft betekend en hoe groot zijn impact was.

Tekst gaat verder onder video.

We moeten Peter R. de Vries onthouden

Tina noemt Peter onvergetelijk. Ze zei: ‘Het is zo’n bijzondere man, die man heeft zoveel betekent voor Nederland.’ Voor haar staat dat gevoel nog altijd volledig overeind, juist omdat zijn werk zo diep in de samenleving doorklinkt. Ze keek met bewondering terug op de periode waarin ze bij SBS 6 met hem werkte: ‘Ik dacht altijd als ik hem zag: jeetje, jij lost gewoon moorden op.’

Voor Tina Nijkamp is de reden om hem te blijven eren eenvoudig: Peter R. de Vries heeft voor tallozen iets betekend. Dat is volgens haar precies waarom zijn naam en werk levend moeten blijven.

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Mariska Bauer

Mariska Bauer onthult geslacht eerste kleinkind: ‘Het avontuur als opa en oma begint’

Bij de familie Bauer hangt pure voorpret in de lucht. Mariska Bauer kan haar geluk nauwelijks op, want zij en Frans staan op het punt een heel nieuw hoofdstuk in te gaan: ze worden grootouders. 
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Emma Bunton

In de spotlight: Emma Bunton

Toen Emma Bunton op haar 25ste hoorde dat ze door endometriose maar vijftig procent kans had om zwanger te worden, stortte haar wereld in. Kinderen krijgen was namelijk al van jongs af aan haar grootste wens. ’Dat was een heel enge periode in mijn leven.’ Maar ze had geluk..
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien