Astrid Holleeder geniet weer van vrijheid na jaren angst: ‘Ik kan eindelijk slapen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na tien jaar in angst en anonimiteit te hebben geleefd, staat Astrid Holleeder weer in het licht. De 60-jarige omarmt haar herwonnen vrijheid en geniet van dingen die voor anderen heel vanzelfsprekend zijn.

De constante spanning die haar nachten wakker hield, heeft plaatsgemaakt voor rust. In de nieuwe Nouveau vertelt Astrid Holleeder hoe groot het verschil met vroeger is.

Nieuwe rust in haar leven

‘Ik kan eindelijk slapen’, vertelt Astrid. ‘Vroeger kon ik niet slapen van angst. Als ik maar iets hoorde was ik wakker en alert. Elk geluidje buiten, elk geluidje binnen en ik zat rechtop in mijn bed.’ Jarenlang leefde ze met voortdurende dreiging, waardoor zelfs de kleinste geluiden genoeg waren om direct paraat te zijn.

Weer gewone dingen doen

De ommekeer kwam toen haar dossier werd overgedragen aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daar kreeg ze een boodschap die alles veranderde: ‘Je mag doen wat je wilt en wij volgen jou daarin.’ Voor Astrid voelde dat bijna onwerkelijk. ‘Ik dacht: doen wat ik wil? Ik had helemaal geen wil meer.’ Na jaren waarin zelfs een vuilniszak buitenzetten niet vanzelfsprekend was, kan ze nu weer boodschappen doen, haar hond uitlaten, in het bos wandelen en een vriendin bezoeken.

Niet langer de grijze muis

Ook haar uiterlijk laat zien dat er iets is veranderd. Waar Astrid zich jarenlang als een grijze muis kleedde om vooral niet op te vallen, kiest ze nu juist voor kleur. Een knalrood of felblauw pak voelt als een zichtbare viering van haar teruggevonden identiteit. Helemaal zorgeloos is het leven niet, want de dreiging rond Willem Holleeder blijft aanwezig, ook al zit haar broer een levenslange gevangenisstraf uit. ‘Ik heb de hele tijd het gevoel dat ik heel snel en intensief moet leven, want stel dat die beveiliging stopt.’