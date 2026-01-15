Matthew McConaughey claimt handelsmerk welbekende uitspraak tegen AI-gebruik

De iconische uitspraak van Matthew McConaughey, ‘alright, alright, alright, alright’, is vanaf nu juridisch afgebakend. De acteur heeft de zin als handelsmerk vastgelegd om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen, vooral in een tijd waarin AI razendsnel realistische stemmen en beelden kan namaken.

Het doel is duidelijk: eigenaarschap bewaren over stem, beeld en presentatie. De stap lijkt niet voort te komen uit een specifiek incident, maar moet toekomstige misstanden helpen voorkomen. Daarbij zet Matthew McConaughey in op toestemming en duidelijke toeschrijving als norm.

De uitspraak van Matthew McConaughey

‘Alright, alright, alright,’ de zin die Matthew beroemd tot leven bracht in Dazed And Confused uit 1993, is het meest opvallende audiomerk dat nu is geregistreerd. Daarnaast zijn er ook visuele merken vastgelegd: een video van drie seconden bij een kerstboom en een clip van zeven seconden waarin hij op een veranda staat. De registratie onderstreept hoe herkenbare, korte uitingen, stem én beeld, als merkeigenschap kunnen fungeren in het AI-tijdperk.

Toestemming de norm

‘Mijn team en ik willen weten dat wanneer mijn stem of gelijkenis ooit wordt gebruikt, het is omdat ik het heb goedgekeurd en goedgekeurd’, vertelde de acteur in een e-mail aan The Wall Street Journal. ‘We willen een duidelijke perimeter creëren rond eigendom, waarbij toestemming en toeschrijving de norm zijn in een AI-wereld.’ De kern: controle houden over hoe de publieke persoonlijkheid van Matthew wordt ingezet, zeker nu generatieve technologie goedkoop en toegankelijk is.

Advocaat twijfelt over nut

Volgens Kevin Yorn, een van de advocaten van de ster, is de juridische uitkomst niet op voorhand te voorspellen. ‘Ik weet niet wat een hof uiteindelijk zal zeggen,’ zei Kevin. ‘Maar we moeten dit tenminste testen.’ Met andere woorden: de handelsmerken zijn niet alleen een beschermingsmiddel, maar ook een proef op de som om de grenzen van merkbescherming voor bekende stemmen en gelijkenissen in een AI-gedreven markt te verkennen.

