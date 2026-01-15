Matthey McConaughey

Matthew McConaughey claimt handelsmerk welbekende uitspraak tegen AI-gebruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/01/2026

De iconische uitspraak van Matthew McConaughey, ‘alright, alright, alright, alright’, is vanaf nu juridisch afgebakend. De acteur heeft de zin als handelsmerk vastgelegd om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen, vooral in een tijd waarin AI razendsnel realistische stemmen en beelden kan namaken.

Het doel is duidelijk: eigenaarschap bewaren over stem, beeld en presentatie. De stap lijkt niet voort te komen uit een specifiek incident, maar moet toekomstige misstanden helpen voorkomen. Daarbij zet Matthew McConaughey in op toestemming en duidelijke toeschrijving als norm.

Lees ook: Leonardo DiCaprio stellig over AI: ‘Kan nooit kunst zijn’

De uitspraak van Matthew McConaughey

‘Alright, alright, alright,’ de zin die Matthew beroemd tot leven bracht in Dazed And Confused uit 1993, is het meest opvallende audiomerk dat nu is geregistreerd. Daarnaast zijn er ook visuele merken vastgelegd: een video van drie seconden bij een kerstboom en een clip van zeven seconden waarin hij op een veranda staat. De registratie onderstreept hoe herkenbare, korte uitingen, stem én beeld, als merkeigenschap kunnen fungeren in het AI-tijdperk.

Toestemming de norm

‘Mijn team en ik willen weten dat wanneer mijn stem of gelijkenis ooit wordt gebruikt, het is omdat ik het heb goedgekeurd en goedgekeurd’, vertelde de acteur in een e-mail aan The Wall Street Journal. ‘We willen een duidelijke perimeter creëren rond eigendom, waarbij toestemming en toeschrijving de norm zijn in een AI-wereld.’ De kern: controle houden over hoe de publieke persoonlijkheid van Matthew wordt ingezet, zeker nu generatieve technologie goedkoop en toegankelijk is.

Tekst gaat verder onder video.

Advocaat twijfelt over nut

Volgens Kevin Yorn, een van de advocaten van de ster, is de juridische uitkomst niet op voorhand te voorspellen. ‘Ik weet niet wat een hof uiteindelijk zal zeggen,’ zei Kevin. ‘Maar we moeten dit tenminste testen.’ Met andere woorden: de handelsmerken zijn niet alleen een beschermingsmiddel, maar ook een proef op de som om de grenzen van merkbescherming voor bekende stemmen en gelijkenissen in een AI-gedreven markt te verkennen.

BRON: IGN. FOTO:  EPA/NEIL HALL VIA ANP

Uit andere media

Party Pearl Uit Winter Vol Liefde

Pearl uit ‘Winter Vol Liefde’ blijkt actrice te zijn

In ‘Winter Vol Liefde’ lijkt Robin in Zweden al snel te vallen voor kunstenares Pearl. Nu blijkt: zij is niet alleen kunstenaar, maar ook actrice. Dat gegeven roept vragen op bij kijkers en werpt nieuw licht op haar profiel in het programma.
Weekend Johan Derksen over Denise van der Laan (De Hanslers)

Johan Derksen ziet kijkcijferwaarde bij Monique en richt pijlen op Denise

In de podcast Groeten Uit Grolloo bespreekt Johan Derksen de commotie rond De Hanslers, ontstaan door de ruzie tussen Monique Hansler en Denise. De analist prijst vooral de commerciële waarde van Monique, terwijl zijn kritiek zich hoofdzakelijk richt op Denise. Ook Mike en diens vader krijgen een harde beoordeling.
Vriendin seks

Fay en haar ex delen in het geheim nog maandelijks de lakens

Vriendin-lezeressen delen de spannendste, bijzonderste of meest liefdevolle ervaring uit hun slaapkamer. Deze week Fay, die een keer per maand seks heeft met haar ex.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien