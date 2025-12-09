Leonardo DiCaprio stellig over AI: ‘Kan nooit kunst zijn’

De kern van zijn boodschap is scherp: AI mist menselijkheid en kan daarom geen kunst zijn. Daarmee positioneert Leonardo DiCaprio zich duidelijk in het lopende debat over de kunstmatige intelligentie.

In een interview met Time magazine uitte Leonardo DiCaprio zijn twijfels over AI die Hollywood zou overnemen. Hij zegt te ‘rouwen om het feit dat getalenteerde en ervaren mensen hun baan kunnen verliezen’ door AI, maar benadrukt tegelijk dat het gebrek aan menselijkheid AI diskwalificeert als authentieke kunst. Volgens de acteur kan technologie hoogstens dienen als hulpmiddel, niet als vervanger van menselijke expressie.

Twijfels over AI in Hollywood

Leonardo ziet hoe de industrie verandert door algoritmes en automatische creatie, maar noemt het idee dat AI de creatieve kern kan overnemen misplaatst. Volgens de acteur is wat wij kunst noemen onlosmakelijk verbonden met menselijke ervaring, keuzes en imperfectie. Zonder die menselijke laag blijft er volgens hem iets essentieels ontbreken. ‘Het zou een verbeteringstool kunnen zijn voor een jonge filmmaker om iets te doen wat we nog nooit eerder hebben gezien’, zei Leonardo over AI. ‘Ik denk dat alles wat authentiek als kunst wordt beschouwd, van de mens moet komen.’ In zijn visie kan AI dus inspireren en versnellen, maar niet het fundament leggen waarop betekenisvolle kunst rust.

‘Briljant’ maar vluchtig

Leonardo wijst op online voorbeelden om zijn punt te illustreren. ‘Heb je die mashups niet gehoord, die gewoon absoluut briljant zijn? Dan denk je: ‘Oh mijn God, dit is Michael Jackson die The Weeknd doet’. Volgens hem is het maar moment van bewondering van korte duur: ‘Dan krijgt het zijn 15 minuten roem en verdwijnt het gewoon in de ether van andere internetrommel. Er is geen anker aan. Er zit geen menselijkheid in, hoe briljant het ook is.’ Daarmee onderstreept de acteur dat technische virtuositeit zonder menselijke bron geen blijvende waarde creëert.

