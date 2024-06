Kate Winslet geeft recensie over legendarische Titanic-kusscène met Leonardo DiCaprio

De beroemde kusscène van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio op de boeg van het schip in de film Titanic zag er fraai uit, maar achter de schermen ging het er heel anders aan toe. “Oh God, het was zo rommelig”, zei Winslet in een gesprek met Vanity Fair waarin ze terugblikt op scènes uit bekende films waarin ze had gespeeld.

De 48-jarige Winslet noemde het opnemen van de scène ook een “nachtmerrie”, omdat DiCaprio niet kon stoppen met lachen en er daarom meerdere opnames nodig waren. Daarnaast kon ze niet ademen in haar “verdomde korset” en ramde ze meerdere keren met haar knie tegen de reling.

Lees ook: James Cameron: Kate Winslet was getraumatiseerd na Titanic

Winslet en DiCaprio moesten de scène een paar keer filmen. DiCaprio droeg donkere make-up en Winslet had lichtere make-up op, legt de actrice uit. “Na elke opname zag het eruit alsof ik aan een reep karamelchocolade had gezogen, omdat zijn make-up over me was uitgesmeerd”, aldus Winslet. Haar tegenspeler daarentegen zag eruit alsof er een stuk van zijn gezicht ontbrak, “omdat er een grote bleke vlek was door al mijn make-up die op hem afgaf”.

Elf Oscars

De Britse actrice is tegelijkertijd heel trots op de filmklassieker uit 1997, die ook nu nog door “hele nieuwe generaties” wordt ontdekt. De film van James Cameron is een van de succesvolste films aller tijden en werd bekroond met elf Oscars.

Beeld: Getty Images