Koning Willem-Alexander krijgt speciaal cadeau van koning Filip

Een lief gebaar! Koning Willem-Alexander (57) kreeg vrijdag een speciaal aandenken van zijn Belgische collega, koning Filip (64), tijdens hun gezamenlijke bezoek aan Terneuzen voor de opening van de Nieuwe Sluis. Het cadeau had een duidelijk nostalgische waarde.

Na het indrukken van een grote rode knop voor de officiële opening, overhandigde koning Filip een rood doosje aan koning Willem-Alexander. Dat is te zien op beelden van royaltyverslaggever Wim Dehandschutter.

In het doosje zat een foto van koningin Juliana en koning Boudewijn, die in 1968 samen de Oost- en Westsluis in Terneuzen openden. Willem-Alexander toonde de foto aan de pers en noemde het een ‘heel dierbaar’ aandenken. Na de ceremonie vertrok Filip als eerste, terwijl onze koning terugkeek op de samenwerking.

Koning Willem Alexander En Koning Filip Openen Nieuwe Sluis

Vrienden

Het geschenk bracht herinneringen naar boven en benadrukte de lange geschiedenis van samenwerking tussen de twee koningshuizen.

Na de ceremonie stapte de Filip als eerste in de auto om te vertrekken. Willem-Alexander bleef nog even achter en keek kort terug op het bezoek aan Terneuzen. “Het is sowieso altijd leuk om samen met vrienden op pad te zijn,” zei onze koning.

